Napoli-Real, ADL dovrà versare 13mila euro al Comune: il motivo

C'è una novità legata alla partita di questa sera contro il Real Madrid per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Il Napoli dovrà versare 13.600 euro al Comune per coprire la spesa della polizia municipale schierata da Palazzo San Giacomo per garantire la viabilità. Lo riporta Repubblica oggi in edicola. E' la prima volta che il Napoli è chiamato a compartecipare ai costi dei servizi garantiti dai vigili urbani.