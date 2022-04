Napoli-Roma, probabili formazioni CdS: c'è Fabian, Lozano la spunta su Politano

Luciano Spalletti in vista di quella che potrebbe essere l'ultima spiaggia per lo Scudetto deve ancora decidere la formazione nel dettaglio.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luciano Spalletti in vista di quella che potrebbe essere l'ultima spiaggia per lo Scudetto deve ancora decidere la formazione nel dettaglio. Ci sono un paio di ballottaggi aperti. In mediana, secondo il Corriere dello Sport, tornerà Anguissa e si va verso l'esclusione di Zielinski. Davanti invece Lozano dovrebbe spuntarla su Politano. Di seguito le probabili formazioni secondo il quotidiano.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Osimhen, Insigne

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham