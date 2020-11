Napoli-Roma, probabili formazioni CdS: Gattuso torna al 4-3-3? Dubbio tra i pali

Quale formazione sceglierà Rino Gattuso per il big match contro la Roma? Secondo il Corriere dello Sport, l'allenatore azzurro potrebbe tornare al 4-3-3. Sarà fondamentale la posizione di Zielinski, che per il quotidiano agirà da mezzala con Fabian e Demme e non da trequartista. Un dubbio anche tra i pali, dove Ospina sarebbe avanti su Meret. Di seguito le probabili formazioni.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko