Napoli-Roma, probabili formazioni Gazzetta: torna Anguissa, confermato Zanoli

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Quale formazione per il big match di domani contro la Roma? Luciano Spalletti ha ancora qualche dubbio. Non in difesa, dove sarà confermato Zanoli insieme agli altri tre titolarissimi. In mediana torna Anguissa insieme a Lobotka, mentre in attacco è aperto il ballottaggio tra Politano e Lozano. Di seguito le probabili formazioni secondo La Gazzetta dello Sport. NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham