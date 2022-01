Napoli senza Koulibaly per tutto il mese: c'è il rischio di rivederlo solo a metà febbraio

Non è a disposizione di Luciano Spalletti e forse non lo sarà per oltre un mese ancora. Kalidou Koulibaly è impegnato con il Senegal in Coppa d'Africa e rischia di restare in Camerun, sede della competizione, fino al 10 febbraio prossimo, quand'è prevista la finale. A scriverlo è Tuttosport: "C’è il rischio che sia non prima del 10 febbraio, perché il Senegal è una delle candidate alla vittoria, essendo stata battuta dall’Algeria nell’ultima finale giocata".