Napoli-Torino, probabili formazioni Gazzetta: 5 cambi per Gattuso e sorpresa a sinistra

Quale formazione sceglierà Rino Gattuso per l'ultima partita del 2021? Secondo La Gazzetta dello Sport l'allenatore azzurro potrebbe fare cinque cambi. Anzitutto in porta, dove dovrebbe tornare Meret nell'alternanza con Ospina. In difesa sorpresa a sinistra: Hysaj e non Mario Rui, mentre Maksimovic-Manolas sarà la coppia di centrali senza Koulibaly. In mediana Demme dovrebbe rilevare Fabian, mentre in attacco rientrerà Insigne e saranno confermati Politano, Zielinski e Petagna.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Petagna

TORINO (5-3-1-1): Sirigu; Singo, Izzo, Bremer, Rodriguez, Vojvoda; Meité, Rincon, Linetty; Lukic, Belotti