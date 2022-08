Ndombele ha stupito tutti, Gazzetta: "Ha mostrato che ha voglia di riscatto"

Ndombele ha già stupito tutti come racconta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

Ndombele ha già stupito tutti come racconta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Su una palla vagante a centrocampo, che scendeva dall’alto, con uno stop a seguire di esterno destro il francese ha saltato un avversario, poi un tocchetto per sistemare ancora di esterno la sfera dunque un gran destro imprendibile a mezza altezza, nell’angolo più lontano. Davvero un bel gesto unito ad altri, con giocate in verticale che dovranno trovare l’intesa coi nuovi compagni, strettamente legata pure ai tempi di gioco. Ndombele, insomma ha subito dimostrato che gran voglia abbia di riscattarsi a Napoli dopo le due ultime stagioni non brillanti al Tottenham".