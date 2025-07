Ndoye, Lucumì e la sua clausola: l'incastro che può portare lo svizzero al Napoli

vedi letture

Si avvicina una fase cruciale per la trattativa tra Napoli e Bologna per Dan Ndoye. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’esterno svizzero è in pressing per vestire l’azzurro e rappresenta uno degli obiettivi prioritari del club partenopeo per rinforzare il reparto offensivo. L’accordo di massima con il giocatore è stato già raggiunto e sarà ora sottoposto al Bologna per tentare di riaprire la trattativa. La richiesta iniziale del club rossoblù – 45 milioni di euro – aveva raffreddato i contatti, ma gli scenari potrebbero cambiare già nei prossimi giorni.

Il giorno chiave sarà giovedì, quando scadrà la clausola da 28 milioni di euro di Jhon Lucumì. In assenza di offerte concrete per il centrale colombiano, il Bologna potrebbe decidere di fare cassa proprio sacrificando Ndoye, aprendo così alla sua cessione al Napoli, che considera lo svizzero il profilo ideale per completare il poker di esterni offensivi a disposizione di Antonio Conte.