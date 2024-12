Neres o Kvaratskhelia contro il Venezia? La prima idea di Conte

Con il recupero completo e totale di Kvaratskhelia, il grande dubbio di formazione per la gara del Napoli contro il Venezia è l’esterno a sinistra nell’attacco di Antonio Conte. A destra confermato Politano. Dall’altra parte secondo quanto scrive il quotidiano Repubblica oggi in edicola il numero 77 potrebbe partire dalla panchina con David Neres confermato ancora una volta titolare.

La riflessione è aperta: secondo il quotidiano, "il ballottaggio è servito con Conte che avrà ancora 48 ore di tempo per decidere". Neres ha fatto molto bene contro l’Udinese, procurando l’autogol di Giannetti, e si è comportato altrettanto bene anche a Genova con l’assist per la rete di Anguissa. Un giocatore che diventa arma preziosa e risorsa in più per il Napoli sulle corsie laterali, non solamente dalla panchina.