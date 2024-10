Nessuno come Neres in Europa: incredibile il dato sul rapporto gol/assist e minuti

Lo sottolinea il Corriere dello Sport, che si sofferma sui numeri da record dell'attaccante

Non ci si annoia mai quando David Neres entra in campo: succede sempre qualcosa nel giro di pochi istanti. Lo sottolinea il Corriere dello Sport, che si sofferma sui numeri da record dell'attaccante: "Nessuno come lui nei cinque principali campionati europei. L’esterno brasiliano procura un gol, che sia suo o d’altri, ogni 16 minuti. Ne impiegò 6 per presentarsi al Maradona a fine agosto. Entrò in campo contro il Bologna e ubriacò di finte Beukema prima dell’assist per il Cholito.



Con il Como ha segnato dopo 7 minuti su assist di Lukaku. Aveva sostituito Kvaratskhelia potendo giocare indifferentemente a destra o a sinistra. Poi ha sfiorato la doppietta con uno sprint a tutto campo. Sarebbe stato un eurogol. Avrebbe ridotto ulteriormente la sua frequenza di partecipazione alle reti che portano la sua firma".