Ngonge di nuovo titolare in Serie A? L'ultima volta 7 mesi fa con Calzona

Ngonge può avere l'occasione di partire titolare contro il Lecce domani in campionato. Come ricorda il Corriere dello Sport, l'ultima gara da titolare in campionato è datata 7 aprile, 4-2 al Monza in trasferta, 54' in campo prima dello show. Da allora, tra Calzona e Conte, Ngonge ha vissuto di attimi e attese prima di avere novità sul proprio destino. In estate poteva partire, piaceva alla Roma, alla fine è rimasto con l'obiettivo di sfruttare tutte le occasioni che gli capiteranno. La prima è stata vincente con la doppietta in Coppa Italia in poco meno di un'ora di gioco ed ora punta a ripetersi contro il Lecce.