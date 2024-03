Ngonge salta anche la Juventus: ecco quando può tornare

Quattro gare senza Ngonge per Calzona da quando siede sulla panchina del Napoli. Infortunio serio per l'ex Verona

Quattro gare senza Ngonge per Calzona da quando siede sulla panchina del Napoli. Infortunio serio per l'ex Verona che non è ancora pronto per tornare in campo.

Cyryl Ngonge, prima fermato da un trauma a un ginocchio e poi da un problema muscolare, ieri ha svolto lavoro personalizzato in palestra: dovrebbe tornare a disposizione venerdì prossimo per la sfida con il Torino. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.