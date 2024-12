"Niente cali di tensione", Conte ha ammonito il gruppo: non ha dimenticato Genova

vedi letture

L’ultima gara del 2024 contro il Venezia è il test per restare aggrappato alle posizioni di vertice. I tifosi vogliono salutare nel migliore dei modi l’anno e Antonio Conte vuole continuità dopo le due vittorie esterne. Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, il tecnico del Napoli alla ripresa degli allenamenti ha ammonito la squadra:

bisogna evitare cali di tensione come accaduto contro il Genoa nel secondo tempo, dopo il doppio vantaggio. Ieri intanto si è fermato Matteo Politano per un leggero stato influenzale: la sua presenza contro i lagunari, salvo peggioramenti, non è in dubbio, ma il tecnico salentino valuterà oggi e domani lo stato di forma