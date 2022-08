Nodo bonus per Raspadori: le proposte del Napoli al Sassuolo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nodo bonus tra il Napoli e il Sassuolo nell'affare Raspadori. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Ad esempio il Napoli aveva proposto di legare un surplus di 2 milioni alla qualificazione del club in Champions League (2 volte nei prossimi 5 anni). Il manager della famiglia Squinzi verrà incontro agli azzurri su questo punto? C’è poi la questione delle presenze e dei gol di Raspadori.

In carriera sinora Jack ha sempre superato quota 15 tra reti e assist: in tal modo sarebbe troppo semplice indicare questo obiettivo per alzare il tetto degli incentivi. Qualunque sia l’esito di questo braccio di ferro si può dire sin d’ora che l’affare Raspadori è tra i più costosi nel mercato in corso".