"Non è giusto, anche noi abbiamo reso grande il Napoli", Renica e Cannavaro jr delusi

Le pagine nascoste della storia del Napoli reclamano il loro spazio. Renica e Paolo Cannavaro sono solo alcuni dei protagonisti non apparsi in copertina che hanno alzato la voce. "Non è giusto", gridano, "anche noi abbiamo reso grande il Napoli". Sul murales della nuova fermata della Cumana "Mostra Stadio Maradona" non ci sono i loro volti. Mancano assieme a tanti altri protagonisti. Era impossibile raffigurare tutti, ma qualcuno non si è sfogato tra pochi intimi, come Ferlaino, ma lo ha fatto sui social o tramite la stampa. Lo scrive il Corriere dello Sport.