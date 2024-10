Non solo Lobotka, Meret è l'altro dubbio di Conte per l'Empoli: le ultime

L’altro dubbio di Antonio Conte per la sfida all'Empoli riguarda Alex Meret: non ha ancora smaltito il problema muscolare all’adduttore rimediato contro la Juventus e il suo rientro contro i toscani appare in dubbio. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica: "L’obiettivo ovviamente è evitare di rischiare: il portiere friulano sarà fondamentale nei prossimi appuntamenti del Napoli.

Ci sono ancora quattro giorni prima di sciogliere la prognosi, ma Meret potrebbe posticipare il suo ingresso nella formazione titolare sabato 26 al Maradona contro il Lecce. Qualora il piano fosse questo, toccherebbe ad Elia Caprile che ad Empoli ha disputato un ottimo girone di ritorno nella scorsa stagione, tanto da risultare un fattore per la salvezza dei toscani".