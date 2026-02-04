Futuro Conte, Il Mattino: "Pochi dubbi sulla sua permanenza il prossimo anno"

vedi letture

Antonio Conte parla come uno che il prossimo anno resterà alla guida del Napoli: in realtà, di dubbi ce ne sono pochi. Così l'edizione odierna de Il Mattino scrive sul futuro del tecnico: "Non solo perché ha un terzo anno di contratto ma anche perché ne è pienamente convinto. De Laurentiis non ha cambiato idea sul fatto che sia necessario pensare già a un prolungamento: d’altronde, ci ha messo 4 anni per convincere Conte ad accettare la panchina e il progetto del Napoli, non si capisce perché dovrebbe farlo andare via. Infatti, non ci pensa affatto.

Dunque, Conte deve puntare all’obiettivo aziendale del ritorno in Champions: i conti del club sono talmente buoni che non è una ragione di vita o di morte (ci sono quasi 200 milioni accantonati che consentono di guardare al futuro con serenità) entrare tra le prime quattro della serie A, ma il jackpot della Uefa può fare la differenza del prossimo mercato".