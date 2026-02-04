Vergara, retroscena Tuttosport: "Era destinato a Cremonese o Cagliari"

"E pensare che fino a 15 giorni fa non giocava neanche e sembrava destinato a essere ceduto in prestito a una tra Cagliari e Cremonese". Così l'edizione odierna di Tuttosport scrive in merito al momento di Antonio Vergara, centrocampista del Napoli esploso nelle ultime settimane a causa dell'infortunio di David Neres.

"Nel calcio come nella vita, però, basta davvero un attimo per cambiare il proprio destino. Una favola visto che dal debutto da titolare in Serie A lo scorso 17 gennaio ha stravolto in positivo la sua carriera. Prestazioni e gol che gli sono valsi il posto fisso nella formazione di Antonio Conte" si legge sul quotidiano.