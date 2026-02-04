Corsera punge Gasperini: "La squadra faceva più punti con Ranieri"
"Con Gasperini sono nettamente più lenti che con Ranieri". Così scrive il Corriere della Sera sul cammino della squadra giallorossa: "Il rischio di veder sfumare l’obiettivo va messo in conto: oggi la Roma è fuori dalle prime quattro posizioni. Ma è il trend a preoccupare: già otto sconfitte in A, negli ultimi tre mesi la squadra ha fatto 15 punti in meno dell’inter, 10 del Milan, 8 della Juventus e 3 del Napoli.
E il ragionamento tiene dentro anche la partenza: la Roma 2024-25 è arrivata a 20’ dalla Champions, beffata solo in extremis dalla Juventus. In generale, con Ranieri in panchina la Roma della scorsa stagione ha messo insieme gli stessi punti di Napoli e Inter, 56 in 26 giornate. E non si può certo dire che da allora la rosa sia stata indebolita".
