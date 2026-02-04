Corsera punge Gasperini: "La squadra faceva più punti con Ranieri"

vedi letture

"Con Gasperini sono nettamente più lenti che con Ranieri". Così scrive il Corriere della Sera sul cammino della squadra giallorossa: "Il rischio di veder sfu­mare l’obiet­tivo va messo in conto: oggi la Roma è fuori dalle prime quat­tro posi­zioni. Ma è il trend a pre­oc­cu­pare: già otto scon­fitte in A, negli ultimi tre mesi la squa­dra ha fatto 15 punti in meno dell’inter, 10 del Milan, 8 della Juven­tus e 3 del Napoli.

E il ragio­na­mento tiene den­tro anche la par­tenza: la Roma 2024-25 è arri­vata a 20’ dalla Cham­pions, bef­fata solo in extre­mis dalla Juven­tus. In gene­rale, con Ranieri in pan­china la Roma della scorsa sta­gione ha messo insieme gli stessi punti di Napoli e Inter, 56 in 26 gior­nate. E non si può certo dire che da allora la rosa sia stata inde­bo­lita".