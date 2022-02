Nonostante il ko, Sarri promosso dai quotidiani: "Lazio meglio del Napoli per un'ora"

opo l'uscita dalle coppe, la Lazio cade in casa con il Napoli. A nulla serve il gol capolavoro di Pedro, la squadra di Sarri deve arrendersi

TuttoNapoli.net

Dopo l'uscita dalle coppe, la Lazio cade in casa con il Napoli. A nulla serve il gol capolavoro di Pedro, la squadra di Sarri deve arrendersi alla magia di Fabian Ruiz. Per La Gazzetta dello Sport il tecnico biancoceleste merita 6 in pagella: "La Lazio per lunghi tratti gioca alla pari se non meglio del Napoli. E soprattutto gioca alla Sarri. Nella ripresa però riaffiorano le problematiche difensive. Ha pochi cambi, azzecca quello di Pedro, non gli altri". Mezzo voto in più nelle pagelle del Corriere dello Sport: "Fa la partita per un bel po’, costruisce secondo i propri desideri, poi sente la Lazio sgonfiarsi e può solo aspettarla. Il tempo di rifiatare e ricomincia. E’ una gara che il Napoli gli strappa dalle mani e farà fatica a farsene una ragione, dopo quella prima ora".

Voto 6 anche su Tuttosport: "La Lazio parte bene, aggressiva, con gran ritmo. Punito oltremodo dal gol di Ruiz nel finale". Stesso voto nelle pagelle targate TMW: "La Lazio gioca la sua buona partita, per più di un'ora di gioco ha più occasioni rispetto al Napoli. Pressa a tutto campo, costruisce con Luis Alberto e Milinkovic-Savic ma non finalizza. Un errore in disimpegno e uno in ripartenza non permettono ai biancocelesti di uscire dall'Olimpico almeno con un punto".

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6,5