Notte horror per Lozano: lo staff medico del Napoli subito in contatto con quello messicano

Una notte di paura per Hirving Lozano. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Dell’infortunio di Lozano è stato subito informato Raffaele Canonico, il medico sociale, che ha provveduto a mettersi in contatto coi sanitari messicani dai quali ha avuto la rassicurazione che il ragazzo sta meglio, che la ferita è stata suturata e che tutto è sotto controllo. In un primo momento si era diffusa la voce che Lozano sarebbe potuto essere operato per meglio curare la ferita. Ma, pare che siano bastati i punti di sutura e un intervento di chirugia plastica a sistemare il taglio profondo. Oltre alla risonanza magnetica, il giocatore farà anche altri accertamenti neurologici per scongiurare qualsiasi tipo di complicazione.