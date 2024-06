Occhio a Oosterwolde per la difesa: piace molto a Conte (ma richiesta è altissima)

Il Napoli guarda in Turchia, da dove aveva acquistato Kim nell'estate pre scudetto, per rinforzare la difesa. Piace infatti Jayden Oosterwolde, che secondo quanto scrive TuttoSport avrebbe anche il gradimento di Antonio Conte per la sua duttilità (può giocare sia da terzino sinistra ma all'occorrenza anche da centrale). La richiesta del Fenerbahce, però, è molto alta per l'olandese.

"Il nome nuovo per la difesa del Napoli in vista della prossima stagione è quello di Jayden Oosterwolde, 23enne del Fenerbahce, che piace molto ad Antonio Conte per la duttilità tattica. Ma il club turco non intende cedere l’olandese se non per una cifra considerevole: intorno ai 30 milioni" si legge sul quotidiano torinese