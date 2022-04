Occhio ad Abraham: dal 2000 ad oggi solo Totti e Dzeko hanno fatto così bene alla Roma

La Roma ieri ha battuto agevolmente il Bodø/Glimt con la tripletta di Zaniolo e la prima rete del match firmata da Tammy Abraham.

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma ieri ha battuto agevolmente il Bodø/Glimt con la tripletta di Zaniolo e la prima rete del match firmata da Tammy Abraham. Il Corriere della Sera rivela che l'inglese (arrivato a 24 reti complessive stagionali) ha agganciato Volk per il numero di gol segnati alla prima stagione in giallorosso. Inoltre, dal 2000 a oggi, è il terzo giocatore a segnare 24 gol in una stagione dopo Totti e Dzeko.