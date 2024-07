Olivera e Di Lorenzo, non si escludono sorprese: Conte potrebbe cambiargli il ruolo

Lo ipotizza l'edizione odierna di Repubblica, che non esclude novità per i due esterni difensivi

Un possibile cambio ruolo per Giovanni Di Lorenzo e Mathías Olivera con Antonio Conte. Lo ipotizza l'edizione odierna di Repubblica, che non esclude novità per i due esterni difensivi: "L’allenatore ha le idee chiare: pensa ad una squadra duttile tatticamente e studia ruoli diversi sia per Di Lorenzo (anche il capitano si avvicina al momento della scelta definitiva) che per Olivera.

Di Lorenzo e l’uruguaiano potrebbero pure arretrare e fare i difensori aprendo, dunque, alla possibilità di innesti sulle corsie esterne. Il Napoli ne ha già individuato uno che è una vecchia conoscenza di Antonio Conte. Leonardo Spinazzola potrebbe garantire spinta ma anche esperienza sulla fascia sinistra senza dimenticare la sua duttilità (può giocare anche a destra)".