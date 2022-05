Olivera, indizi sul numero di maglia che indosserà in azzurro

"Tutto okay e tutti felici: è realtà il terzino sinistro tanto desiderato, uno degli obiettivi inseguiti da tempo per rinforzare un ruolo da tempo coperto dal solo Mario Rui"

Che numero indosserà Olivera al Napoli? Secondo il Corriere dello Sport l'esterno potrebbe pensare di prendere il numero 17, lasciato libero in azzurro dai tempi dell'addio di Marek Hamsik.

"Tutto okay e tutti felici: è realtà il terzino sinistro tanto desiderato, uno degli obiettivi inseguiti da tempo per rinforzare un ruolo che per i vari problemi fisici di Ghoulam ha trasformato Mario Rui in un solo uomo al comando. Senza sosta. Curiosità: al Getafe indossava la maglia numero 17, quella di Hamsik. Libera dai tempi di Marek".