Oltre ogni rosea aspettativa: il rendimento sorprendente di JJ e Rrahmani

La coppia Rrahmani-Juan Jesus sta andando oltre le più rosee aspettative considerando che si tratta di calciatori rinati dopo momenti difficili. Focus dedicato alla coppia centrale del momento sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Rrahmani nella scorsa stagione ha debuttato il 3 gennaio a Cagliari, il 10 contro l’Udinese all’esordio da titolare realizzò un grave errore, dodici mesi dopo è diventato il perno della difesa.

Juan Jesus ad agosto era ancora svincolato dopo che alla Roma nell’arco ultime due stagioni aveva totalizzato solo sedici presenze. Il Napoli non si è snaturato, ha mantenuto la sua organizzazione, con la linea alta che rappresenta il primo avamposto per conquistare il dominio della metà campo avversaria. Un atteggiamento che nasce dal lavoro fatto durante i ritiri estivi, la squadra ha saputo metterlo in pratica anche senza Koulibaly.