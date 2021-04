Ora i club di A vogliono subito i tifosi allo stadio: si lavora ad un'apertura parziale

Dopo il via libera del governo all'apertura dell'Olimpico per il prossimo Europeo, anche i club di Serie A attendono di poter tornare ad accogliere i tifosi nei propri impianti. Per le casse delle società - sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - gli stadi chiusi sono un danno finanziario pesantissimo.

"La Lega Serie A ha predisposto già da un anno un dettagliato protocollo per riaprire gli impianti al pubblico, in totale sicurezza e tutela per il tifoso, con percentuali via via crescenti", ha detto il presidente Dal Pino, il cui auspicio è quello di tornare ad accogliere a breve mille tifosi per ogni partita, raggiungendo progressivamente le percentuali rispetto alla capienza previste per l'Europeo. Farlo entro la fine del campionato vorrebbe dire ricevere migliaia di tifosi per Roma-Lazio e Juventus-Inter, in programma per la penultima giornata. Al momento le probabilità che tutto ciò accada sono piuttosto basse, precisa la rosea, ma la Serie A è tornata a farsi sentire.