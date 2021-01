Ordine ironico su motivazioni Coni: "Forse non hanno visto l'sms scritto da ADL ad Agnelli"

“Franco Frattini, politico fatto e finito, ha stabilito un principio che può rivelarsi per lo stesso Coni un clamoroso autogol". Franco Ordine, sull'edizione odierna de 'Il Giornale' analizza così le motivazioni diffuse dal Coni relative alla sentenza su Juve-Napoli.

"Ha scritto: esiste una gerarchia e le disposizioni statali sono superiori a quelle sportive. Conclusione molto pericolosa per l’autonomia dello sport che ha subito già la rovinosa invasione del governo giallorosso (e di Spadafora) con la riforma presa a martellate dal Cio. Questa sentenza potrebbe un giorno voler dire che un intervento del Tar ha preminenza sulla squalifica di un calciatore. E sarebbe la fine dei giochi. «Non c’è malafede» ha concluso Frattini a proposito del comportamento di De Laurentiis. Forse non gli hanno mostrato l’sms scritto ad Agnelli per avere il sì al rinvio della partita“.