Osimhen ancora al Napoli? CdS: "Conte non sarebbe mica dispiaciuto"

Antonio Conte sarebbe chiaramente felice di allenare Victor Osimhen. Sul Corriere dello Sport si analizzano tutti gli scenari che riguardano il futuro del nigeriano, per cui non sono ancora arrivate offerte ritenute soddisfacenti da parte del club: "Così, in attesa che la composizione definitiva del puzzle delle panchine d’Europa risvegli il mercato, viene fuori la suggestione di cui sopra: e se fosse Osi il centravanti del Napoli di Conte?

Difficile, difficilissimo, facciamo anche di più. Ma l’allenatore non sarebbe mica dispiaciuto. Ci mancherebbe. E il popolo con lui. Victor è un centravanti stellare che da solo, nelle giornate di una forma più o meno normale fa impazzire le difese e in una di grande condizione manda letteralmente in tilt un intero sistema difensivo dalla trequarti in su".