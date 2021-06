Osimhen carico, il 12 luglio sarà al raduno: ha solo il Napoli nella testa

C'è soltanto il Napoli nella testa di Victor Osimhen quest'estate. Il centravanti nigeriano si sta già allenando in patria, carico a pallettoni in vista del raduno del 12 luglio prossimo che precede il ritiro in Trentino. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno: "Osimhen, però, costato 50 milioni di flusso di cassa più qualche plusvalenza, sull’asse con il Lille, ha dimostrato che l’investimento è stato giusto. La prossima stagione è quella della consacrazione, sperando che le disavventure appartengano ormai al passato. Victor vuole essere brillante sin dal raduno del 12 luglio, potrà lavorare nel doppio ritiro. Ci sarà soltanto il Napoli in estate, a gennaio la Coppa d’Africa con la sua Nigeria".