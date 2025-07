Osimhen e la casa a Istanbul: il retroscena dei media turchi

Victor Osimhen, ha 26 anni, è un centravanti indomabile e un valore da 75 milioni di euro che agita il sonno di mezza Europa. Dell'attaccante nigeriano scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che svela un interessante retroscena che può rappresentare un indizio sul futuro del nigeriano: "Dall’Italia con Napoli capitale di Osi, alla Turchia e Istanbul. La dimora: letteralmente, attualmente. Dopo che Victor ha dichiarato la sua intenzione di proseguire con il Galatasaray, i media turchi hanno anche tirato fuori un dettaglio non da poco: Osimhen non ha ancora disdetto la casa in cui ha vissuto con la sua famiglia sin da quando ha messo piede sul Bosforo.

Può significare tutto e niente, per carità, ma in genere chi è certo di abbandonare un luogo, cioè un club, la disdice al calar del campionato. E invece, per il momento la situazione è inalterata. Il fatto, però, è sempre uguale anche sul fronte Napoli: volontà di Osi a parte, ferrea nella rinuncia alla proposta di 40 milioni di stipendio a stagione per tre anni più un quarto opzionale firmata dall’Al-Hilal, se il Gala vuole continuare a contare su di lui deve mettere insieme i 75 milioni della clausola rescissoria".