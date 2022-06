Osimhen, ecco perchè il Decreto Crescita 'frena' l'addio

"Con l’addio di Insigne e probabilmente anche di Mertens sarà un Napoli più verticale, che ricercherà meno il palleggio e di più la profondità"

Si parla di Victor Osimhen sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che spiega i motivi che inducono il Napoli a rimandare un'eventuale cessione dell'attaccante nigeriano: "Con l’addio di Insigne e probabilmente anche di Mertens sarà un Napoli più verticale, che ricercherà meno il palleggio e di più la profondità, s’appoggerà alla sua fisicità dentro l’area di rigore, proverà ad andare con maggiore frequenza in ampiezza sfruttando le capacità di Osimhen nel gioco aereo.

Il mercato non sembra assecondare le richieste economiche del Napoli e c’è il Decreto Crescita. Osimhen è stato tesserato a settembre 2020, non ha completato i due anni di residenza fiscale in Italia e, dopo un’eventuale cessione, il Napoli dovrebbe restituire allo Stato il denaro frutto delle agevolazioni di cui ha usufruito in questi anni.