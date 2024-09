Osimhen-Galatasaray, Gazzetta punge Calenda: “Purtroppo per lui spedito come un pacco”

Manca solo l’ufficialità del passaggio di Victor Osimhen in prestito secco al Galatasaray. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha parlato del trasferimento del nigeriano in Turchia, ricordando le ultime dichiarazioni del suo agente Roberto Calenda:

“Prestito secco, purtroppo per il suo agente davvero spedito come un pacco con cui nessuno voleva più fare i conti. È un epilogo amaro, anche triste sotto certi punti di vista. Per lasciare Napoli ha dovuto accettare di prolungare di un’ulteriore stagione il suo accordo con gli azzurri rinnovato poco prima di Natale”.