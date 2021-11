Osimhen on fire: Spalletti lo carica, Victor vuole il suo primo gol a Milano

Victor Osimhen è in forma e l'ha dimostrato anche durante quest'ultima sosta per le nazionali, mettendo a segno due reti con la maglia della Nigeria. A scriverlo è Tuttosport: "Il più atteso resta Victor Osimhen, che rientrerà a Castelvolturno molto rinfrancato, grazie ai due gol segnati in altrettante partite. Prima alla Liberia e poi contro Capo Verde, una rete questa che ha permesso alla Nigeria di accedere agli spareggi in vista del Mondiale. Spalletti attende Osimhen per caricarlo in vista del big match del Meazza, dove il bomber 22enne proverà a segnare la sua prima rete a Milano".