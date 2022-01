Osimhen positivo, ma stavolta nessuna leggerezza: la differenza con lo scorso anno

Victor Osimhen è risultato positivo al Covid-19 per la seconda volta in un anno circa, ma a differenza di un anno fa non ha avuto nessun comportamento deprecabile. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"Adesso per Victor comincia un cammino di riabilitazione per certi versi simile a quello di un anno fa. Anche allora restò infettato dal Covid e le polemiche furono pesanti a Napoli. Perché da alcuni video pubblicati sui social il centravanti per il suo compleanno veniva ripreso mentre ballava accanto a parecchi amici, nessuno con mascherina. Stavolta nessuna leggerezza, ma il virus non fa sconti e Osimhen è rimasto contagiato per la seconda volta".