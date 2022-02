Osimhen promosso: "Gol da fuoriclasse, come Re Mida sfrutta l'unica chance avuta"

Il Napoli agguanta l'1-1 negli ultimi minuti contro il Cagliari in Sardegna grazie al gol provvidenziale di Osimhen subentrato nella ripresa per Petagna. Il nigeriano vince la palma di migliore in campo per gli azzurri per aver reindirizzato una partita che sembrava ormai persa. Per La Gazzetta dello Sport "entra da centravanti vero che fa la differenza" e "non appena ha un pallone decente lo infila di testa". Per il Corriere dello Sport "con Osimhen niente è impossibile per il Napoli". Tuttosport scrive: "Una sola occasione e un gol, come fanno i fuoriclasse". Il Mattino parla di "gol da fuoriclasse" per una rete "pesantissima che salva il Napoli in una serata bruttissima". Tuttonapoli sottolinea come segni sull'unica vera palla realmente giocabile "dando un'altra consistenza all'attacco azzurro e tenendo in ansia la linea del Cagliari". Infine la valutazione di TMW: "Il gol è da bomber di razza purissima: prende l'ascensore su un pallone morbido e trasforma un semplice minerale in oro vero. Tocca un solo pallone ed è rete: Re Mida".

I voti

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Il Mattino 6,5

Tuttonapoli: 7