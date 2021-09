Osimhen, quando correre e come comportarsi: così Spalletti l'ha reso bomber

Luciano Spalletti è arrivato a Castel Volturno preparato sul potenziale tecnico a disposizione, ma consapevole della testa 'ballerina' di giocatori troppo spesso in balìa di crisi nervose, scrive il Corriere della Sera raccontando che Victor Osimhen ha rappresentato il primo problema da affrontare dopo l'espulsione: "Fermezza e garbo. Un video nello spogliatoio per mostrare al nigeriano 'esuberante', ma anche agli altri compagni che in campo i comportamenti e le reazioni sono variabili che possono determinare il risultato di una partita: l’attenzione deve essere massima. Il lavoro tattico con Victor è iniziato in ritiro, Luciano ha una particolare sintonia con i centravanti. Correre per sprecare energie non serve, la velocità va calcolata e finalizzata. Osimhen ha forza e gamba, la sua falcata va sincronizzata rispetto alla posizione degli altri compagni".