Osimhen, telenovela senza fine: il Napoli gli dà un ultimatum, spunta scenario incredibile

Il futuro di Victor Osimhen continua a tenere banco in casa Napoli e ad agitare le acque del mercato. Il centravanti nigeriano, per ora, ha resistito alle sirene dell'Arabia Saudita, rispedendo al mittente una faraonica offerta da 160 milioni di euro in quattro anni dall'Al-Hilal. La sua preferenza resta l'Europa, in attesa di un'offerta che accontenti sia lui che il Napoli, fermo sulla richiesta dei 75 milioni di euro della clausola rescissoria, valida però solo per l'estero.

Questa incertezza sta, di fatto, rallentando le strategie di mercato del club partenopeo, che attende una decisione definitiva dal suo attaccante principe. E così, come riporta Il Mattino, il Napoli ha fissato una sorta di ultimatum auto-imposto: la situazione di Osimhen dovrà essere risolta entro il 15 luglio. Per quella data il gruppo squadra si ritroverà a Castel Volturno per le visite mediche prima della partenza per il ritiro di Dimaro.

Sebbene non sia un termine imprescindibile, il 15 luglio rappresenta una sorta di spartiacque per capire le reali intenzioni del mercato. Negli ultimi giorni, infatti, si è riaperta una flebile, ma concreta, possibilità che vedrebbe Osimhen rimanere in azzurro. Un'ipotesi ancora tutta da costruire, ma su cui il club sta lavorando intensamente per evitare di ripetere le lungaggini della scorsa estate.