Osimhen tre anni dopo: cosa si pensava di lui dopo il primo gol col Napoli

Il 17 ottobre 2020 Osimhen per il grande pubblico era ancora un profilo da approfondire, aveva fatto vedere dei primi sprazzi della sua identità: un centravanti di grande fisicità e rapidità. Il Napoli credeva nel suo valore, ha sempre pensato che l’investimento (circa 50 milioni di flusso di cassa) avesse generato valore, soprattutto il direttore sportivo Cristiano Giuntoli protagonista della trattativa con il Lille. In quel Napoli-Atalanta 4-1 Osimhen fece il suo primo gol in maglia azzurra. Lo ricorda il Corriere del Mezzogiorno.