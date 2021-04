Ospina punta ad una maglia con la Samp: i dati fotografano il suo grande valore

Dopo le panchine con Crotone e Juventus al rientro dagli impegni in nazionale, David Ospina vuole riprendersi il posto già contro la Sampdoria. Il suo recupero sarebbe molto prezioso, visto che con lui in campo il Napoli ha incassato solo 12 reti in 15 partite di campionato, ottenendo ben 7 clean sheet. Una percentuale quasi del 50% che fotografa l'importanza di avere il colombiano tra i pali. A riportarlo è La Repubblica.