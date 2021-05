Ospina recuperato, ma Gattuso non cambia: tra i pali ancora fiducia a Meret

Il Napoli a Firenze ripartirà da Demme, scrive il Corriere dello Sport in merito alle scelte di formazione di Gattuso. L'ex Lipsia agirà al fianco di Fabian Ruiz mentre in attacco Insigne e Lozano resteranno gli esterni con Zielinski che - si legge - si aggirerà nella cosiddetta terra di nessuno che poi è la sua ed il resto non varierà d’un centimetro. Il dubbio, percettibile da quando è ricomparso in gruppo Ospina, è tra i pali ma Meret pare destinato a chiudere la porta.