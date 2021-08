Ottima notizia per Spalletti: domani arrivano Lozano e Mertens

Napoli al gran completo domani. Sono in arrivo a Castel di Sangro anche gli ultimi due grandi assenti: Lozano e Mertens. Entrambi sono attesi per domani, appunto, anche se - come scrive il Corriere dello Sport - non sono ancora pronti essendo reduci da problemi fisici che hanno condizionato in modo differente la loro estate. Ma la presenza di entrambi a Castel di Sangro è un segnale importante.

Nelle scorse ore Lozano è partito dal Messico per far rientro in Italia (qui la notizia)