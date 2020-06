Partitina a ritmi alti e con grande determinazione: Gattuso soddisfatto della condizione del Napoli

Il Napoli è pronto a ripartire con il piede sull'acceleratore. Come raccontato da La Repubblica, la condizione fisica degli azzurri è soddisfacente, tant'è che nella giornata di ieri è andata in scena una partitina disputata a ritmi alti e con grande determinazione dai calciatori. Il tutto, ovviamente, sotto l'occhio attento di Rino Gattuso, che ora ragiona sulla prossima settimana in vista dell'Inter: la semifinale di Coppa Italia è in programma sabato prossimo.