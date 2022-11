Penna, libretto e appunti: il segreto di Simeone per sorprendere i difensori

Focus su Giovanni Simeone sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. La Rosea racconta uno dei segreti del Cholito

Focus su Giovanni Simeone sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. La Rosea racconta uno dei segreti del Cholito: "Straordinariamente decisivi i suoi ingressi contro Milan e Cremonese, con splendidi gol di testa che hanno rotto gli equilibri della gara. E non c’è casualità in tutto questo. Perché Giovanni - per educazione familiare...

- è abituato ad appuntare in un suo libretto tutte le caratteristiche dei difensori avversari che studia con grande meticolosità nella settimana precedente, cercando di scoprire il modo migliore per attaccarli e colpire a rete. Non ci meraviglieremmo se quel libretto lo avesse portato pure in vacanza per cominciare a prendere appunti sui difensori dell’Inter. Il 4 gennaio è domani".