Perché Mancini ha scelto De Sciglio e non Calabria per sostituire Di Lorenzo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La duttilità come valore. È uno dei principi della filosofia di Roberto Mancini, guidato anche in questo dalla scelta del sostituto in Nazionale di Giovanni Di Lorenzo dopo l'infortunio del terzino destro del Napoli. Al cui posto il ct azzurro ha preferito Mattia De Sciglio a Davide Calabria, del resto già vistosi sorpassato da Florenzi, che al Milan gli è riserva. Una scelta, scrive La Gazzetta dello Sport, dettata anche dal fatto che lo juventino possa giocare sia a destra che a sinistra, ma anche al centro. Come Florenzi che invece può essere schierato anche a centrocampo o all'occorrenza in attacco. Con buona pace del terzino destro titolare della formazione prima in classifica.