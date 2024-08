Pienone e grande attesa per Lukaku: col Parma inizierà dalla panchina

vedi letture

Cresce l'attesa per il possibile debutto di Romelu Lukaku quest'oggi, probabilmente a gara in corso, contro il Parma. L'attaccante belga di 31 anni ha curriculum lungo come un lenzuolo pregiato, scrive il Corriere dello Sport: "Ha giocato con Anderlecht, Chelsea, Everton, United, Inter e Roma, è il miglior cannoniere della nazionale belga con 85 gol in 119 partite, e lo è anche in ognuna delle competizioni che contano (Mondiale, Europeo, Nations League).

Da oggi dovrà aiutare la rinascita della squadra e del club: De Laurentiis, che per lui ha investito 30 milioni di euro più altri 15 legati alla futura rivendita, ha acquistato un centravanti di 31 anni come non era mai accaduto prima. Mai: non un prospetto dal valore in ascesa, bensì un campione affermato e maturo. Intanto Lukaku s’è allenato forte ieri e giovedì al centro sportivo di Castel Volturno con i nuovi compagni, oggi parteciperà alla rifinitura e poi alle 20.45 comincerà ufficialmente l’avventura contro il Parma. Andrà in panchina, tanto per iniziare".