Pioggia di 7 sui quotidiani per Di Lorenzo: "Il maestro della doppia fase"

vedi letture

"La doppia fase, il suo mestiere: l’incursione con assist per Tonali è un suo must, sfiora due gol e dietro è dove serve: due muri decisivi su Lukaku"

Giovanni Di Lorenzo è stato uno dei migliori in campo nella sfida che ha visto l'Italia battere 1-0 il Belgio a Bruxelles e staccare il pass per i quarti di finale di Nations League. "Nel primo tempo serve a Tonali un pallone perfetto, che deve solo esser depositato in fondo al sacco. La prestazione è buona, a tratti ottima: l'unico neo il gol che si divora a inizio ripresa sul cross di Barella", il giudizio di TMW.

Questo il commento della 'Gazzetta dello Sport': "La doppia fase, il suo mestiere: l’incursione con assist per Tonali è un suo must, sfiora due gol e dietro è dove serve: due muri decisivi su Lukaku". "Il suo inserimento ispira Barella, la sua precisione è chirurgica per Tonali. Fra i migliori, ancora, è una bella notizia, non solo per lui. Anche in difesa non fa sconti, chi capita dalle sue parti fa fatica. Salva su Lukaku, i conti si faranno a Napoli", aggiunge il 'Corriere dello Sport'.

Così il 'Corriere della Sera': "Trasmette sicurezza in difesa ed è fulminante quando attacca, come l’incursione e l’assist per la rete di Tonali. Una giocata perfetta per scelta di tempo e precisione. Di testa sbaglia un gol, ma sempre di testa sbroglia una situazione complicata. Rinato". "L’assist per il vantaggio e tanta intraprendenza", si legge stamattina su 'La Repubblica'.

Le pagelle di Giovanni Di Lorenzo

TMW - 7

Gazzetta dello Sport - 7.5

Corriere dello Sport - 7

TuttoSport - 7

Corriere della Sera - 7

La Repubblica - 7