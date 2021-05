Pirlo distrutto dalla stampa: "Da predestinato a precestinato"

"Juve, tre anni di scelte sbagliate", titola oggi Repubblica. John Elkann ha fatto bene ad andare allo Stadium per guardare la partita di fianco a suo cugino e vedere da vicino lo stato della squadra dopo tre anni di politiche societarie sbagliate e di progetti tecnici accartocciati uno dopo l'altro. Farà la stessa fine anche Pirlo: da predestinato a precestinato.

Nella Superlega sarebbe stata una partita da bassifondi, ma i rossoneri sono stati superiori in tutto, a cominciare dall'allenatore. Dei due tecnici l'unico ad avere un'idea è stato Pioli ed è stata quella giusta: Brahim Diaz. Non solo per averlo messo ma per come averlo utilizzato.