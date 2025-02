Politano cambia ruolo? L'ultima idea di Conte per la Lazio

Conte cambia il Napoli. Necessità dovuta al ko di Neres e alla nuova emergenza in attacco. Ne parla il Corriere dello Sport che annuncia Raspadori possibile titolare accanto a Lukaku e Politano pronto a cambiare modulo. Sempre esterno ma a tutta fascia e dal lato opposto.

"Con la Lazio i marcatori davanti a Meret saranno Rrahmani, il rientrante Buongiorno e il confermato Juan Jesus, a dicembre passato in un lampo - e meritatamente - dalla lista dei partenti a quella dei titolari; con Di Lorenzo a destra e Politano dirottato a sinistra a recitare a tutta fascia (fuori Mazzocchi rispetto all’Udinese), come ha dimostrato di saper fare sull’altro e abituale versante in un certo periodo del campionato. Il blocco di centrocampo sarà il solito: Anguissa, Lobotka e McTominay".

Ecco dunque la probabile formazione per la gara di sabato all'Olimpico:

NAPOLI (3-5-2): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, McTominay, Politano; Raspadori, Lukaku.