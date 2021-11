Politano, terza sfida con l'Inter da ex: una sola vittoria, ma la più importante

E' la terza volta che Matteo Politano sfida l'Inter da ex, dopo essere andato via ormai due anni fa. A ricordarlo è il Corriere dello Sport: "Complice la sosta, di tempo ne ha avuto e ne avrà ancora per lanciare la sfida a cui tiene particolarmente. Tanto più se in maglia azzurra, contro l’ex, in campionato ne ha perse due su tre pareggiando l’ultima, ma aggiudicandosene una importante, ovvero la semifinale di quella Coppa Italia vinta nel giugno 2020".